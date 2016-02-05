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  • Магазин экшн-камер №1

    Крупнейший магазин техники и аксессуаров
    в Беларуси. У нас большой опыт работы с экшн­ камерами и мы рады им поделиться.

  • Более 3000
    довольных клиентов

    Мы рады работать
    с людьми, которые любят активный образ жизни
    по всей Беларуси. Для нас не существует трудностей
    с доставкой.

  • Огромный выбор
    товаров

    Все самые популярные модели камер, а также аксессуаров всегда
    в наличии на складе.
    Все аксессуары можно испытать перед покупкой.

  • Качество ­ это закон

    Все товары проходят обязательное тестирование, мы не допускаем бракованные товары
    к продаже. Гарантия на все товары до 360 дней.

  • До 5 товаров на выбор

    Наши курьеры доставят вам до 5 товаров каждой группы, чтобы вы могли выбрать понравившейся на месте
    и не терять время на раздумывания.

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Отзывы
  • Александр Бондарев
    Александр Бондарев

    Ребята молодцы! Приобрел GoPro Hero3+ Black Edition! Все супер!! Очень доволен камерой и работой ребят!! Очень помогли с доставкой, вывезли за пределы города, вечером)) За это отдельное спасибо!! Классный сайт, все понятно и доступно расписано! Онлайн поддержка в ВК не заставляет долго ждать, всегда очень быстро и деликатно отвечают! Постоянно слежу за обновлениями в группе в ВК, и подписался на Ваш Instagram, фотки супер! Надеюсь что когда нибудь мое видео окажется на стене в Вашей группе!! Удачи Вам! Спасибо еще раз! Вы помогли осуществить мечту!!

  • Жека Авл...
    Жека Авласенко

    Купил камеру, пару прибомбасов. Все в срок и назначенное время. Менеджер на другом конце провода адекватный, вежливый. Все рассказал как надо. Камера работает без нареканий. Не сколько не пожалел. Спасибо за работу!

  • Егор Артемов
    Егор Артемов

    Спасибо магазину! Позвонил и мне ответили на все мои вопросы, договорились-встретились-купил: мне все объяснили по работе с камерое и аксессуарами, еще раз спасибо магазину GoPro Беларусь. Теперь могу снять, что мечтал.

  • Ваня Шлыков
    Ваня Шлыков

    Всегда хотел прикупить себе GoPro и вот решился. Нашел вашу группу в поиске, написал Егору по поводу покупки, он все хорошо и подробно расписал о возможностях камеры и отвечал на мои вопросы. По поводу доставки все также вышло хорошо и оперативно, забрал свою камеру в назначенное время и день. Спасибо, я очень доволен).

  • Влад Подым...
    Влад Подымский

    Большое спасибо, очень выручили на счет камеры, ответили на все вопросы. Я доволен своей покупкой!)

  • Ярик Денисенко
    Ярик Денисенко

    Купил камеру, всё пришло как договаривались, спасибо!

  • Станислав Лещенко
    Станислав Лещенко

    Приобрёл GoPro Hero3+ Black Edition всем доволен, всё работает. Спасибо магазину за оперативную доставку камеры и аксессуаров.

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4664.by - современный магазин фототехники в Минске. С 2013 года мы предлагаем современные гаджеты, эффективные крепления и необходимые аксессуары для съемки. Если вы только начинаете снимать и не знаете: какую камеру лучше купить, какая кольцевая лампа подойдет для ваших задач или какой микрофон лучше, то мы поможем сделать правильный выбор. Наша команда всегда старается подобрать оптимальные по цене и качеству товары для видео и фото съемки, чтобы они были доступны как новичкам, так и любителям.

Мы предлагаем:

При заказе от 60 рублей доставка бесплатная. Также вы можете посетить наш магазин по адресу: 

  • Минск, ул. Уманская 54, ТЦ "Globo" (нажмите)

Вы всегда можете посетить наш магазин и протестировать товары перед покупкой. Наши продавцы-консультанты ответят на ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор!

 

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