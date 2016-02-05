4664.by - современный магазин фототехники в Минске. С 2013 года мы предлагаем современные гаджеты, эффективные крепления и необходимые аксессуары для съемки. Если вы только начинаете снимать и не знаете: какую камеру лучше купить, какая кольцевая лампа подойдет для ваших задач или какой микрофон лучше, то мы поможем сделать правильный выбор. Наша команда всегда старается подобрать оптимальные по цене и качеству товары для видео и фото съемки, чтобы они были доступны как новичкам, так и любителям.

Мы предлагаем:

При заказе от 60 рублей доставка бесплатная. Также вы можете посетить наш магазин по адресу:

Минск, ул. Уманская 54, ТЦ "Globo" (нажмите)

Вы всегда можете посетить наш магазин и протестировать товары перед покупкой. Наши продавцы-консультанты ответят на ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор!